A Gardone Riviera spettacolo russo con il balletto di Khacassia

(red.) Autunno russo sul lago di Garda domenica 19 settembre 2021 alle ore 18 presso palazzo Wimmer (ex casinò) in corso Giuseppe Zanardelli, 166, a Gardone Riviera.

E’ in programma l’esibizione del balletto dell’oblast di Khacassia – regione della Siberia meridionale – nello spettacolo strumentale e coreografico “La terra degli antenati”. L’evento è organizzato dal ministero della Cultura e dal ministero degli Esteri della federazione Russa. Il teatro verrà aperto al pubblico dalle ore 17,30.

La durata dello spettacolo, a ingresso gratuito, è di circa un’ora dalle 18 alle 19. Obbligo di Green Pass.