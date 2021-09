Sirmione, termina il pattugliamento nautico, inizia quello notturno

(red.) Termina il servizio di pattugliamento nautico delle coste del comune di Sirmione, ma si intensifica il servizio di vigilanza notturna. Sirmione – informa il municipio – sarà sempre più sicura grazie alla collaborazione tra le numerose forze dell’ordine coinvolte.

Il servizio nautico, effettuato tutti i fine settimana dal 3 al 12 settembre nella fascia pomeridiana ha permesso di monitorare tramite l’imbarcazione “Maestrale” – in dotazione ai volontari della Protezione Civile – le aree maggiormente affollate da bagnanti e imbarcazioni, fornendo assistenza immediata e segnalando tempestivamente criticità e infrazioni riscontrate.

Particolare attenzione è stata posta allo spazio antistate l’area Punta Grotte in Sirmione, oggetto di delimitazione tramite il posizionamento – effettuato ad inizio stagione – di un cordone di boe, volto a garantire il rispetto dell’area riservata alla balneazione. Nelle prossime settimane verranno inoltre valutate nuove azioni preventive, in sinergia con la commissione sicurezza del comune di Sirmione, con l’obiettivo di incrementare le aree oggetto di delimitazione,

Durante i 24 interventi complessivi effettuati, sono state accertate e verbalizzate 36 violazioni alle norme della navigazione, è stato soccorso un bagnante in difficoltà, è stata trainata un’imbarcazione guasta e infine è stato accompagnato in porto un natante che imbarcava acqua a rischio affondamento.

“Una collaborazione ben riuscita che certamente ripeteremo per la prossima stagione”, commenta l’assessore alla Sicurezza Roberto Campagnola. “Un servizio che ha garantito ai bagnanti di poter nuotare in tutta sicurezza nel completo rispetto delle normative vigenti.”.

A supporto del personale di Polizia Locale e dei volontari della Protezione Civile anche i ragazzi del progetto “On the Road”, che hanno partecipato con entusiasmo e coinvolgimento alle quotidiane procedure di soccorso svolte dalle forze dell’ordine.

Attivo da pochissime ore anche il nuovo servizio di vigilanza notturna sul territorio sirmionese, istituito per monitorare costantemente ogni angolo della penisola e volto a garantire maggiore sicurezza ai cittadini e tutelare al tempo stesso il patrimonio cittadino.

“Questo nuovo servizio vuol essere uno strumento d’appoggio alle forze dell’ordine che d’ora in avanti potranno contare su un ulteriore supporto operativo, anche a seguito di alcuni atti vandalici commessi nelle scorse settimane ai danni di diverse autovetture” prosegue Campagnola. “Il servizio è attivo 7 giorni su 7, da mezzanotte alle 6 e potremo sperimentarlo nella parte finale della stagione turistica, con l’obiettivo di armonizzare e ottimizzare la vigilanza per il prossimo futuro”.

L’istituto di vigilanza, infatti, procederà con la verifica e il controllo di integrità su diversi punti di interesse dislocati sul territorio, comunicando tempestivamente alle forze dell’ordine eventuali segnalazioni urgenti e criticità riscontrate durante la notte.

È inoltre in fase di definizione il progetto di integrazione del sistema di videosorveglianza del Comune, che porterà ad aumentare il numero di telecamere posizionate in punti strategici del territorio sirmionese, garantendo alle forze dell’ordine maggior supporto durante le fasi di pattugliamento e controllo.

L’occhio elettronico, sia essa una telecamera o lettura targhe, ha dimostrato nel tempo di essere uno strumento fondamentale per scovare eventuali infrazioni e acquisire elementi utili nelle indagini relative – ad esempio – agli incidenti stradali.