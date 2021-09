Ruba lo scooter del postino e scappa: arrestato 50enne a Bedizzole

(red.) La rapina è stata messa a segno da un cinquantenne di Bedizzole, nel corso di ieri pomeriggio: con la forza e la minaccia, S.R. un italiano residente a Bedizzole, è riuscito a strattonare un giovane postino e ad impossessarsi del ciclomotore Piaggio Liberty di proprietà delle Poste Italiane.

I carabinieri della stazione di Bedizzole, immediatamente dopo aver ricevuto la denuncia nel pomeriggio, si sono messi sulle tracce del malvivente: grazie agli elementi forniti dalla vittima e alle telecamere del Comune, hanno individuato e identificato il rapinatore già in serata. Nel corso degli accertamenti da parte dei militari sono state svolte attività di perquisizioni personali e domiciliari a carico dell’indagato, rinvenendo quanto sottratto alla vittima.

La refurtiva recuperata nel corso della perquisizione domiciliare, dopo gli accertamenti tecnici del caso, è stata restituita al responsabile delle Poste locale. Al termine delle intense e fulminee indagini, S.R. è stato tratto in arresto in flagranza di reato per rapina aggravata e trattenuto presso la camera di sicurezza in attesa di giudizio direttissimo, dopo il quale il GIP di Brescia ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione giornaliera alla P.G.