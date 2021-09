Desenzano, non si ferma all’alt: senza patente e con la droga

(red.) Non si è fermato all’alt della polizia e ha tentato una fuga per sfuggire al controllo.

Protagonista dell’episodio avvenuto poco prima della mezzanotte di lunedì 13 settembre, un 24enne di origini marocchine residente a Verona e domiciliato a Castiglione delle Stiviere che è stato arrestato dalla Polizia di Stato per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e di resistenza a Pubblico ufficiale.

Una volante del Commissariato di Desenzano del Garda, lunedì notte, ha incrociato alla rotonda del centro Commerciale “Le Vele” di Desenzano, nel bresciano, una Golf con due persone a bordo che non si sono fermate all’ alt. Ne è scaturito un inseguimento, terminato nel Comune di Castiglione delle Stiviere, dove l’auto è stata costretta a fermarsi.

A bordo il 24enne straniero ed un’altra persona, un autostoppista che aveva cercato di convincere l’autista a fermarsi, senza riuscirvi.

Il cittadino marocchino, invece, risultava avere numerosi precedenti giudiziari: sulla scorta di questo, gli agenti hanno effettuato una perquisizione personale e domiciliare: con sè l’uomo aveva 120 euro in contanti, probabile provento della compravendita di sostanze stupefacenti. Altri contanti, 350 euro in tutto, erano nell’abitazione di Castiglione, insieme con 95 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione. I poliziotti hanno anche contestato al 24enne la guida senza patente, che l’uomo non ha mai conseguito.