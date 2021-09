Lugana, fino al 17 settembre un press tour internazionale

(red.) Settembre è mese di vendemmia e di grandi eventi per il Consorzio di tutela del Lugana, che da oggi giocherà prima “in casa”, ospitando un press tour internazionale dal 14 al 17 settembre nel territorio della DOC, e poi sarà assoluto protagonista a Milano di “Lugana Armonie Senza Tempo”, il tradizionale grande tasting annuale rivolto a pubblico e operatori, che si svolgerà venerdì 17 al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”.

Il Consorzio dedica da sempre una grande attenzione ai rapporti con la stampa e – dopo un periodo di stop forzato – tonerà finalmente ad ospitare alcuni fra i più importanti giornalisti enologici europei, in un viaggio che toccherà i 5 comuni della DOC, Desenzano del Garda, Sirmione, Pozzolengo, Lonato del Garda e Peschiera del Garda. Il tour si svolgerà in piena vendemmia, sulla quale arrivano le prime anticipazioni: “In Lugana l’annata si preannuncia molto interessante – afferma il Presidente Ettore Nicoletto –. Sarà una vendemmia tardiva come tempi di raccolta, come non accadeva da 15 anni a questa parte, e con quantitativi medio bassi come produzione, ma con notevoli prospettive qualitative. L’uva è molto bella dal punto di vista sanitario, con ottimi equilibri sia nella maturazione, grazie a notti fresche e temperature diurne non troppo elevate, che nel rapporto tra zuccheri, acidità e PH”.

La delegazione internazionale avrà modo di conoscere direttamente numerose aziende e saranno gli stessi produttori a raccontare e mostrare alla delegazione internazionale i molteplici modi di vinificare il vitigno autoctono Turbiana, una ricchezza e vitalità di interpretazioni che si esprime in tutta evidenza all’evento “Lugana Armonie Senza Tempo”, cui partecipano oltre 50 diverse cantine. Un appuntamento giunto all’undicesima edizione, la terza a Milano, imperdibile per tutti gli amanti del settore. Il tasting si articolerà in due momenti: dalle 15.30 alle 17.30 una Masterclass di approfondimento, condotta dal Presidente del Consorzio Ettore Nicoletto e da Luciano Ferraro caporedattore centrale del Corriere della Sera, dedicata alle diverse tipologie previste dal disciplinare di produzione e riservata a giornalisti, blogger e professionisti del settore. A partire dalle ore 18, e sino alle ore 22.30 apertura del wine tasting al pubblico degli eno-appassionati (con ingresso a pagamento, su prenotazione) che potranno così degustare, avvolti dall’affascinante atmosfera del Chiostro del Museo, oltre novanta espressioni del Lugana. Per info e acquisto biglietti https://www.consorziolugana.it/lugana-armonie-2021

“Il press tour e la nostra “tradizionale” degustazione annuale sono due occasioni diverse ma complementari nella strategia del Consorzio di promuovere una più profonda conoscenza della Denominazione, coinvolgendo in parallelo la stampa e il pubblico – conclude Nicoletto –. La nostra intera attività è tesa ad accrescere il prestigio e la reputazione del Lugana, valorizzando gli oltre 50 anni di storia di questa DOC e il lavoro quotidiano dei produttori che l’hanno resa grande e celebre a livello internazionale.”

Gli impegni del Consorzio proseguiranno poi a pieno ritmo ad ottobre, con la partecipazione alla Milano Wine Week (dal 2 al 10 ottobre), a Hostaria Verona (8-10 ottobre) e la realizzazione di eventi dedicati alla DOC all’estero, in Austria in particolare.