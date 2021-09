Lonato, malore dopo il vaccino: donna visitata al pronto soccorso

(red.) Si è sentita male dopo essersi sottoposta alla seconda dose di vaccino anti-Covid 19.

E’ accaduto nel primo pomeriggio di lunedì 13 settembre all’hub vaccinale di Lonato del Garda, nel bresciano.

Una donna sarebbe stata colta da un malore dopo l’inoculazione: immediatamente soccorsa, è stata trasferita all’ospedale di Desenzano del Garda, dove, in un primo momento, le sue condizioni sono apparse critiche.

Come spiega una nota dell’Asst del Garda, il soggetto è stato gestito da personale specializzato e, in presenza di reazione allergica, trasportato in Pronto Soccorso per accertamenti. Come si evince dal verbale di Pronto Soccorso non si è trattato di arresto cardiaco e dopo due ore, ed i doverosi controlli, è stato dimesso.