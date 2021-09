Lonato, tragedia in campagna: camionista annega nel fosso

(red) Nel pomeriggio di questo sabato stava percorrendo con il suo camion una strada nella campagna di Lonato quando ha visto a lato della carreggiata un fico carico di frutti e ha pensato di raccoglierne qualcuno. Ha fermato il mezzo e, senza nemmeno spegnere il motore, forse ha cercato di salire sulla pianta per raggiungere i fichi.

Nessuno ha assistito alla disgrazia, però l’uomo, un camionista cinquantenne originario di Treviso, è caduto nel fosso a fianco della strada ed è annegato. La tragedia si è verificata in via Fossa e la corrente ha trascinato il corpo per alcune centinaia di metri. Lo ha trovato un agricoltore della zona che aveva notato il camion fermo con il motore acceso. Per l’uomo, purtroppo non c’era più niente da fare.