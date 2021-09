Anpi Lonato, assemblea congressuale e rinnovo cariche

(red.) Si è svolta venerdì 10 settembre, presso la “Sala della Musica” della biblioteca, l’assemblea congressuale della sezione Anpi di Lonato; venticinque persone presenti fra osservatori e iscritti (la capienza della sala era ridotta date le limitazioni anti-Covid) hanno dato vita a un dibattito definito “efficace”.

In apertura sono state conferite quattro tessere onorarie: a Morando Perini e Damiano Scalvini per “il lavoro di ricerca svolto per il libro ‘Poi scese la notte’ che è alla base del ‘Percorso della Memoria’ elaborato dalla nostra sezione. Senza quel contributo non ci sarebbe stato questo importante risultato col quale possiamo oggi ricordare gli antifascisti lonatesi”; a Franco Tavella “per aver sempre portato avanti con tenacia e coerenza gli ideali antifascisti che già furono del padre (partigiano lonatese vittima del nazifascismo)”; a xy (ragazzo minorenne, dati coperti da privacy) “per la bella tesina intitolata ‘La Libertà’, lavoro nel quale viene correttamente evidenziato l’importante contributo che le donne e gli uomini uniti nella Resistenza seppero dare al fine di abbattere il regime e la dominazione nazifascista conquistando in questo modo la democrazia”.

Hanno portato il saluto all’assemblea numerose forze politiche presenti sul territorio: Comitato Ci.T.A.Lo., Lista Comencini, Lonato in Comune, Pd Lonato, Progetto Lonato, Ritrovo Lonato.

I lavori sono stati introdotti dal presidente provinciale Lucio Pedroni e chiusi dalla relazione del presidente della sezione di Lonato Carlo Susara che ha elencato le numerose iniziative svolte in passato e altre già in programma per il futuro, fra le quali spiccano il “Percorso della Memoria” (16 tappe per il paese a ricordo dei martiri per la libertà) e il nuovissimo sito www.anpilonato.it.

L’assemblea ha eletto un consiglio direttivo composto al momento da quattro persone: Monica Gatti, Franca Roberti, Nadia Roberti e Carlo Susara, nei prossimi giorni questo consiglio potrà decidere se aggiungere altri consiglieri e determinare poi le cariche sociali.