A Sirmione conversazione sulla musica con Danilo Rossi e Oreste Bossini

Per Parole e Musica sabato 11 settembre alle ore 21 presso la Cascina Corte Anna, via Vigneto 10, a Sirmione è in programma una Conversazione con Danilo Rossi, prima viola del Teatro alla Scala di Milano e Oreste Bossini, giornalista e critico musicale. “Parlare di musica è qualcosa di strano perché la musica non si parla, la musica si fa o si ascolta”, racconta Danilo Rossi. Forse può essere interessante e anche divertente raccontare cosa si è vissuto e soprattutto chi abbiamo incontrato grazie alla musica. Musiche di Bach, Reger, Hijndemith.

Ingresso libero. E’ necessaria la prenotazione qui. Richiesto il Green Pass. La platea sarà gestita osservando le norme di sicurezza anti Covid.