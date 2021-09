Limone, 48enne tedesco arrestato per pedopornografia

(red.) Eseguito sul lago di Garda un mandato di arresto internazionale per un tedesco 48enne accusato di pedopornografia. L’uomo è stato ammanettato nella giornata di sabato 4 settembre dai carabinieri della stazione di Limone sul Garda.

Nei confronti del cittadino tedesco, che aveva insegnato negli Stati Uniti, era stato emesso un provvedimento dal Tribunale distrettuale del Missouri per possesso di materiale pedopornografico. Il 48enne, secondo gli inquirenti statunitensi, avrebbe diffuso via web, utilizzando un computer di un collegio privato, le immagini che ritraevano minori.

Il tedesco si trovava in vacanza sul Benaco da qualche giorno quando è stato tratto in arresto.