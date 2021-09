Campione, vettura nel Garda: rintracciato l’automobilista

(red.) Svelato il giallo della vettura recuperata dalle acque del Garda a Campione, nel bresciano.

L’auto, avvistata da un addetto di Navigarda durante la navigazione, era stata poi estratta con il verricello dai vigili del fuoco. Si temeva che all’interno vi fosse qualcuno rimasto intrappolato. Fortunatamente non era così e dopo la paura sono scattate le ricerche del proprietario del veicolo, individuato in un 45enne mantovano che, addormentatosi sull’ Alfa 147 (presa a noleggio nel cremonese), senza tirare il freno a mano, si è poi svegliato nel momento in cui la vettura precipitava nel lago, riuscendo a liberarsi e a salvarsi.

Dopo l’incidente, però, il 47enne si è dato alla fuga, senza denunciare l’accaduto.



Rintracciato grazie alla targa, da cui si è risaliti all’ultima persona che aveva preso a noleggio la vettura, è stato denunciato per inquinamento ambientale: rischia una multa salatissima e da 2 a 6 anni di carcere, oltre a dover rifondere la ditta noleggiatrice.