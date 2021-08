Salò, con il Sup sulla traiettoria dei traghetti: multato

(red.) Nuotava al centro delle acque del golfo di Salò (Brescia), rischiando di venire travolto dalle barche in navigazione, in una zona vietata all’attività natatoria.

Il bagnante, che si trovava sulla traiettoria percorsa dai traghetti che fanno la spola tra Portese e il golfo, è stato così raggiunto da un’ imbarcazione della Guardia Costiera, che lo ha recuperato e trasferito sulla terraferma. L’uomo, infatti, che si trovava a bordo di un Sup (Stand up paddle, una variante del surf in cui si sta in piedi su una tavola), ha rischiato grosso: avrebbe potuto essere urtato e speronato dai natanti.

L’uomo è stato sanzionato con un’ammenda pari a 172 euro, in violazione dell’art.113 della Legge Regionale nr.11 del 14 luglio 2009 (che multa chi effettua l’attività di balneazione negli specchi d’acqua antistanti gli attracchi delle unità in servizio pubblico e nelle aree di manovra delle stesse).