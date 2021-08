Trofeo Gorla, dalle 8,30 di domenica la Centomiglia dell’Alto Garda

(red.) Domenica salpa il 55° Trofeo Riccardo Gorla sulle acque della parte Nord del lago di Garda. Si parte alle 8,30 da Bogliaco facendo rotta verso nord, boa a Campione, poi a Torbole (Capo Tempesta), il ritorno tutto d’un fiato su Gargnano/Bogliaco.

Il Gorla è da sempre il test event della Centomiglia (che si corre il 4-5 settembre). Le stesse barche Foil e Libere contro i Multiscafi, soprattutto le tante sfide nelle classi Monotipo con Asso, Ufo, Protagonist, Ufetti 22, Dolphin ed i Fun. Tra gli Asso c’è Luitpold von Bayern il principe di Baviera che mai perderebbe questo appuntamento.

Nei Libera c’è il significativo ritorno dello skipper olimpico veronese Roby Benamati al timone di Clan Des Team, dove dominato le ultime Centomiglia come tattico sui Maxi Cat, quest’anno assenti per motivi logistici e sostituiti dal trimarani Diam 24. Tra le barche volanti ci saranno i Persico69F, gli svizzeri Gonet e Qfx. Il Track di tutte le barche in regata potrà essere seguito su Kwindoo.com.

Il Trofeo Riccardo Gorla è dedicato ad un giovane skipper milanese della Marina Militare Italiana che aveva conosciuto la vela al largo di Gargnano. Riccardo Gorla era poi stato al fianco del leggendario Agostino Straulino sia sulle navi Scuola della Vespucci e del Corsaro II, sia come prodiere sul 5.5o Olimpico.