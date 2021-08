Desenzano, Anpi chiama alla mobilitazione: “Sabato presidio antifascista”

(red.) L’Associazione partigini (Anpi) do Desenzano lancia un invito alle associazioni perché partecipino al presidio antifascista in programma il 28 agosto 2021 a Rivoltella di Desenzano del Garda, in Piazza degli Alpini, a partire dalle ore 20, in contemporanea con l’iniziativa del Memoriale Simone Riva organizzato dal movimento “Brescia ai bresciani” a Villa Brunati. Eccone il testo.

“Abbiamo appreso che il Sesto Memoriale Simone Riva, militante di Forza Nuova deceduto nel 2015, la cui organizzazione è imputabile al gruppo di estrema destra Brescia ai Bresciani, si terrà presso la biblioteca comunale Villa Brunati a Rivoltella con l’autorizzazione dell’intera giunta comunale di Desenzano Del Garda. La nostra sezione Anpi Desenzano, con il fondamentale sostegno di Anpi provinciale e Basso Garda, ha tentato la strada della mediazione con le istituzioni comunali affinché si revocasse la concessione alla presenza di gruppi neofascisti sul nostro territorio.

Tuttavia, tanto i nostri tentativi, quanto le premure poste in essere dalla Prefettura di Brescia che, tramite comunicato, ha espresso esplicitamente la necessità di presenza attenta delle forze dell’ordine in loco al fine di vigilare su qualsiasi gesto o riferimento al disciolto partito fascista, si sono rivelate inefficaci alle orecchie e agli occhi della giunta comunale”.

“La responsabilità della scelta di avere a Desenzano esponenti e membri di CasaPound, Forza Nuova e di gruppi loro collegati dalla matrice dichiaratamente neofascista è dunque condivisa dal sindaco e dalla giunta comunale.

La nostra sezione Anpi è stata, è e sarà sempre in prima linea nel contrasto a ogni revisionismo, qualsiasi forma di neofascismo e di discriminazione razzista, xenofoba e omobitransfobica.

Tuttavia senza il supporto e la solidarietà delle associazioni territoriali che si riconoscono nei valori costituzionali e antifascisti tutto questo non sarebbe sempre possibile ed efficace come invece è quando l’azione di Resistenza quotidiana è condivisa”.

“Per questo motivo chiediamo a quanti di voi si identifichino con la nostra ferma e irremovibile lotta antifascista di esprimere formalmente, con firma al comunicato e/o la presenza al nostro fianco sabato 28 agosto, ore 20 al presidio antifascista in Piazza degli Alpini a Rivoltella, (Desenzano del Garda). Dove non ha funzionato la mediazione e la speranza di ragionevolezza delle istituzioni comunali, sarà sempre presente la nostra Resistenza. Perché sia un 25 aprile ogni vittoria della democrazia e della presenza antifascista, ogni rifiuto di passi indietro di fronte alle minacce neofasciste. E saremo presenti non perché intimoriti dalle minacce e dall’arroganza dei nostalgici della nostra ora più buia, bensì per l’attaccamento vitale alle garanzie democratiche che non possono in alcun modo comprendere chiunque tenti di minarle e sgretolarle per riportare in auge quanto di più contrario alla libertà vi sia stato nella storia contemporanea italiana ed europea”.

Hanno già aderito all’iniziativa: Anpi basso Garda Anpi medio Garda, Anpi provinciale Brescia, Anpi provinciale Mantova, Anpi Bedizzole, Anpi Botticino, Anpi città di Mantova, Anpi Alto mantovano, Anpi Basso mantovano, Anpi territoriale “Ugo Roncada”, Anpi Suzzara Motteggiana Gonzaga, Arci-Salò, Associazione Brescia per Mediterranea, Associazione Colori e sapori Brescia, Associazione Garda Diritti, Associazione Italia-Cuba, Associazione La Zobia, Associazione Thomas Sankara, Articolo 1 provincia di Brescia e Comitato di zona del Garda, Centro Sociale 28 maggio, Cgil Brescia, Des basso Garda, Italia Viva Desenzano, Lista civica Paola Comencini, Lonato Lista civica Righetti, Lista Desenzano Popolare, Movimento 5 Stelle Desenzano, Osservatoria democratico sulle nuove destre, Pci Brescia, Pd Castiglione, Pd Desenzano, Pd Lonato, Prc basso Garda, Prc Federazione provinciale, Progetto Lonato, Ritrovo Lonato, Sinistra italiana, Federazione provinciale di Brescia Sinistra italiana, Federazione provinciale di Mantova Sinistra italiana, 6000 Sardine lago di Garda e Salò, Giovanni Boscaini, Simonetta Gentilini, Francesco Gismondi, Enrica Gostoli, Michele La Greca, Patrizia Londero, Adriana Lovotrico, Adolfo Maglia, Mauro Mazza,,Guido Parmeggiani, Osvaldo Ponzetta, Margherita Torelli, Monica Adele Vielmi.