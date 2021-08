Desenzano, cade con la Vespa: 18enne in codice rosso

(red.) E’ in condizioni critiche il giovane motocilista rimasto coinvolto, nella prima mattina di giovedì 26 agosto in un incidente avvenuto a Desenzano del Garda, nel bresciano.

Il 18enne, per cause al vaglio della polizia stradale di Salò, attorno alle 5,30, è finito fuori strada mentre era in sella ad una Vespa, nei pressi del Glam Village. Nel sinistro non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Sul posto sono giunte due ambulanze: i soccorritori, valutata la gravità delle ferite riportate dal ragazzo, hanno richiesto l’intervento dell’elicottero che ha poi trasferito il centauro al Civile di Brescia, in codice rosso. Al momento la prognosi resta riservata.