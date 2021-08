Villa Brunati, anche la Cgil contesta la scelta del comune di Desenzano

(red.) In un comunicato, la Cgil di Brescia si aggiunge alle voci delle associazioni partigiane e dei partiti politici che stanno “contestando la scelta del comune di Desenzano del Garda di concedere gli spazi di Villa Brunati all’associazione di estrema destra «Brescia ai Bresciani» per un evento che vede anche il coinvolgimento di realtà d’ispirazione fascista”.

“Oltre alla questione delle formule procedurali con cui la concessione è stata richiesta e accordata (“evento privato”) che consentire di aggirare parte delle norme vigenti in materia di prevenzione anticovid previste per ogni tipo manifestazione”, si legge nella nota, “il problema più grave risiede nella concessione di spazio e agibilità a gruppi che, spesso in modo nemmeno mascherato, professano e diffondono idee contrarie ai valori espressi dalla Costituzione italiana”.

“Crediamo sia necessario continuare a vigilare e contrastare tentativi di questo tipo”, scrive la Cgil. “Siamo convinti infine che, come già fatto dal comune di Brescia, sia sempre più necessario che le amministrazioni si dotino di strumenti per fare in modo che possano beneficiare di aree e spazi pubblici unicamente associazioni e movimenti che si riconoscano nei valori fondanti della Repubblica italiana, democratica e antifascista”.