Desenzano, controlli di polizia per il Memoriale Simone Riva

(red.) Con una nota diffusa nel pomeriggio alla stampa, la Prefettura di Brescia ha reso note le decisioni prese durante la seduta del Comitato di coordinamento interforze (alla presenza del sindaco del comune di Desenzano del Garda) iniziata martedì 24 agosto e proseguita mercoledì 25 per affrontare eventuali problemi di ordine pubblico conseguenti alla quarta edizione del Memoriale Simone Riva, organizzata dall’associazione “Brescia ai bresciani” a Villa Brunati di Desenzano per sabato 28 agosto.

“Nel prendere atto che la manifestazione avrà un contenuto diverso rispetto a quello inizialmente programmato”, informa una nota, “il Prefetto ha determinato una serie di prescrizioni.

1. Predisposizione di appositi servizi di controllo da parte delle forze di Polizia all’entrata e all’esterno del luogo dell’evento, e in altri luoghi ove potrebbero esserci eventuali contromanifestazioni.

2. Predisposizione attività di controllo da parte delle forze di polizia finalizzata ad individuare e denunciare ogni eventuale gesto o comportamento evocativo del disciolto partito fascista.

3. Apprestamento delle misure tecniche necessarie per la delimitazione de1 luogo del luogo ove ci sono i partecipanti.

4. Verifica per i partecipanti del rispetto delle disposizioni normative anti-Covid”.