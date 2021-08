Sirmione, sei concerti-omaggio per la divina Maria Callas

(red.) Tra agosto e settembre Sirmione ha in programma sei concerti per la rassegna Omaggio a Maria Callas, che fa parte del programma di La Divina emozione. Sirmione Callas 21 23, il fitto calendario di appuntamenti culturali che Sirmione, città di Maria Callas, dedica all’indimenticabile soprano. Sei appuntamenti, da fine agosto a fine settembre, nella città e negli stessi luoghi che regalarono a Maria Callas preziosi momenti di serenità, rari periodi durante i quali ritrovava l’equilibrio e le energie per tornare a trionfare sui palcoscenici di tutto il mondo.

La rassegna è curata da Michele Nocera con la progettazione e il coordinamento di Elena Trovato e Sabina Concari.

Per tutti i concerti: ingresso libero e prenotazione obbligatoria. La gestione delle platee sarà effettuata osservando le norme di sicurezza anti – Covid. Qui sotto la locandina con il programma completo.