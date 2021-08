Lonato, schianto auto-moto: grave una 60enne

(red.) Grave incidente nel tardo pomeriggio di domenica 22 agosto a Lonato del Garda, nel bresciano.

Il sinistro, che ha coinvolto una vettura ed una moto, si è verificato attorno alle 18 in via Mancino.

A rimanere gravemente ferita una 60enne di Castiglione delle Stiviere, trasferita al Civile di Brescia con l’elisoccorso. La donna viaggiava come passeggera su una motocicletta Royal Enfield guidata dal marito, che ha riportato traumi e contusioni più lievi e che è stato ricoverato a Desenzano.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale di Lonato, sembra che una Bmw bianca, con a bordo quattro persone e che stava viaggiando in direzione Lonato, abbia svoltato uscendo dallo svincolo della tangenziale Brescia-Verona non avvedendosi dell’arrivo della due ruote e travolgendo la motocicletta che era diretta a Padenghe.

L’impatto è stato molto violento: i passeggeri della moto sono stati sbalzati a terra e la donna è finita a diversi metri dal punto dello schianto: Ai sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto con due ambulanze le condizioni della 60enne sono apparse subito molto gravi, tanto da richiedere l’intervento dell’elicottero del 118.

Feriti in modo lieve anche il conducente dell’auto, un 40enne di Asola, ed i tre passeggeri, ricoverati a Desenzano per accertamenti.