Presidio per il Chiese: “Siamo al giorno 13 e dal Prefetto niente dialogo”

(red.) Una nota diffusa dalle cinque associazioni ambientaliste no profit (La Federazione delle associazioni del Chiese, il Tavolo provinciale Basta Veleni, il Comitato referendario Acqua Pubblica, il Comitato mamme del Chiese, il Comitato Ambiente Territorio Basso Garda) che hanno organizzato il “presidio di protesta e informazione contro la nomina del Commissario per la depurazione del Garda e contro le scelte che sta facendo”, informa che la protesta continua “mentre sta crescendo l’attenzione dei media anche oltre i confini provinciali, come sta crescendo il numero dei presidianti che h24 dal 9 agosto si danno il cambio per portare quella energica protesta in corso davanti all’ingresso principale della Prefettura, sede del commissario che è il Prefetto di Brescia”.

“Questo presidio è per arrestare quel vulnus gravissimo che è il commissario rispetto al ruolo delle istituzioni locali e provinciali”, prosegue il comunicato, “e contro le scelte che il commissario ha comunicato le quali di fatto avvallano il falso allarme della ‘bomba ecologica del lago di Garda per lo stato della condotta sublacuale Toscolano-Torri del Benacoì, falso allarme che era nei sospetti e che con la recente pubblicazione del giugno scorso sullo stato di quella condotta che dopo gli interventi di manutenzione è stata dichiarata sicura fino al 2035 appare evidente essere stato il pretesto per mettere in movimento questa teoria del trasferimento della depurazione occidentale del lago di Garda nel fiume Chiese”.

“Il commissario”, proseguono gli ambientalisti bresciani, “rimane arroccato nel suo Palazzo e da 13 giorni col presidio h24 di centinaia di persone che si danno il cambio davanti al Palazzo finora non è stato capace di dare alcun cenno di dialogo, segno che quella istituzione in questo periodo si contraddistingue con una certa arroganza che va nella direzione opposta alla sua funzione. Domani lunedì 23 agosto alle ore 21, verrà a portare il suo sostegno al presidio Alberto Zolezzi, membro (M5S) della commissione Ambiente della Camera dei Deputati, e sarà un grande momento di dibattito popolare e trasparente, al quale invitiamo a partecipare tutta la popolazione e i sindaci dell’asta del Chiese”.