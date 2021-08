George Clooney avvistato a Gargnano con la moglie Amal

(red.) Che avesse affiancato la passione per il lago di Como a quella per il Benaco era noto da tempo. Troppi paparazzi e curiosi attorno alla sua villa Oleandra di Laglio e per questo motivo la star hollywoodiana George Clooney ogni tanto fa capolino sul Garda.

L’altro giorno qualcuno giura di averlo visto passeggiare per via Rimembranza a Gargnano, mano nella mano con sua moglie Amal Alamuddin. Circola anche una fotografia. Certo, si tratta di un’immagine che li riprende di spalle e da lontano: niente body-guard, nessun autista, accompagnatore o uomo della sicurezza.

Insomma, la suggestione dei luoghi e qualche testimonianza dice che sono arrivati i coniugi Clooney, ma potrebbe anche trattarsi di una qualsiasi coppia di stranieri di mezza età ospite di un’esclusiva suite di Villa Feltrinelli.