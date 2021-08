Toscolano, Suv contro moto: tre feriti

(red.) Sono tre le persone rimaste coinvolte in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 18 agosto a Toscolano Maderno, nel bresciano.

Erano da poco passate le 17 quando, per cause in fase di accertamento, lungo la SS45bis, all’altezza di piazza San Marco, una motocicletta, che viaggiava in direzione di Salò e con a bordo due persone, è stata tamponata da un Suv condotto da un uomo di 78 anni che procedeva nella medesima direzione.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che il centauro 35enne abbia rallentato arrivando davanti ad un attraversamento pedonale quando è stato travolto dall’auto, venendo sbalzato a terra insieme con la 49enne che viaggiava con lui.

Sul posto sono intervenuti un’automedica, due ambulanze e, anche, l’elicottero del 118 da Brescia, che ha trasferito la passeggera della moto, quella che presentava le ferite più gravi, in ospedale.

La Polizia Stradale ha effettuato i rilievi sul luogo del sinistro che ha causato inevitabili rallentamenti al traffico.