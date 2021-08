Lonato, auto precipita da un ponte in costruzione

(red.) Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche quello avvenuto attorno alle 13 di mercoledì 18 agosto a Campagna di Sopra di Lonato del Garda (Brescia) in cui è rimasta coinvolta una vettura, precipitata da un ponte in costruzione.

Il 49enne che era alla guida dell’auto, percorrendo il raccordo in costruzione, che affianca la A4, non si è accorto dell’interruzione stradale e, nonostante abbia effettuato una frenata, è caduto con l’automobile nel vuoto, ribaltandosi.

Spaventose le immagini che si sono presentate ai soccorritori, facendo temere il peggio per il conducente che viaggiava da solo.

Sul posto sono intervenuti personale del Soccorso di Calcinato, i carabinieri di Desenzano del Garda e i vigili del fuoco di Brescia. L’uomo è stato trasferito in codice giallo all’ospedale: le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Resta da capire, tuttavia, come l’uomo abbia potuto imboccare la strada in costruzione senza avvedersi della segnaletica che avverte della presenza del cantiere ed il divieto di accesso all’area.