Limone, 19enne con il windsurf salvato dalla Guardia costiera

(red.) Ancora uno sportivo in difficoltà nelle acque del lago di Garda e nuovo intervento della Guardia costiera a Limone, nel bresciano.



L’episodio è avvenuto nella giornata di mercoledì 18 agosto: un turista tedesco 19enne, che era uscito al largo con il windsurf, a causa del forte vento non riusciva a rientrare e, dopo essere stato notato da un altro bagnante, che gli ha offerto il proprio giubbotto di salvataggio ed è tornato a riva per dare l’allarme, è stato raggiunto dai militari della Guardia Costiera di Salò e tratto in salvo.

Il ragazzo era sfinito e presentava un principio di ipotermia per la lunga permanenza in acqua.

E’ stato trasferito in ospedale per le cure mediche del caso.