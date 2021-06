Salò procura dispone autopsia per le vittime Umberto e Greta

(red.) Per quanto accaduto nel fine settimana a Salò, sulla sponda bresciana del lago di Garda, dove il 37enne Umberto Garzarella e la 25enne Greta Nedrotti sono stati travolti in barca da un motoscafo condotto da due turisti tedeschi, la procura di Brescia ha disposto l’autopsia sulle due vittime. Come è stato ricostruito dai carabinieri, i due turisti tedeschi di 52 anni si trovavano a bordo del loro motoscafo Riva quando hanno colpito la barca dei due poi finiti in acqua. I due investitori erano poi fuggiti con il natante, ma in seguito identificati. In quelle stesse ore erano anche stati recuperati i corpi delle due vittime. I due tedeschi sono indagati a piede libero per duplice omicidio colposo e omissione di soccorso e devono restare a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nel frattempo si attendono anche i risultati dell’alcol test da loro effettuati.