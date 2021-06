Depuratore del Garda, prefetto-commissario: entro luglio la decisione

(red.) Entro la fine di luglio sarà presa la decisione definitiva sulla localizzazione del depuratore delle acque bresciane del lago di Garda. A dirlo è il prefetto di Brescia Attilio Visconti, fresco di nomina come commissario da parte del Governo per sbloccare l’empasse intorno all’opera. Resta in attesa di capire come dovrà muoversi nel via libera alla progettazione e cantierizzazione dei lavori, ma intanto fa sapere di aver già contattato il ministro degli Affari regionali e Autonomie Mariastella Gelmini, presidente della Comunità del Garda, che era a Brescia in occasione dell’atto finale della Mille Miglia. Lo stesso prefetto, ora anche neo commissario, ha detto che sentirà tutte le parti in causa e che si avvarrà della consulenza del rettore dell’Università degli Studi di Brescia Maurizio Tira.