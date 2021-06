Salò, ritrovato il corpo della giovane Greta Nedrotti, vittima con Umberto Garzarella dello scontro

(red.) Nel tardo pomeriggio di questa domeica, intorno alle 18, è stato individuato nelle acque profonde davanti al porto di Portese il corpo di Greta Nedrotti, la 25enne di Toscolano Maderno che ha perso la vita insieme con il 37enne di Salò Umberto Garzarella nel terribile incidente che ha visto scontrarsi nella notte due barche nel Golfo di Salò.

La ragazza risultava dispersa ed è stata individuata a 98 metri di profondità con le gambe parzialmente amputate per la violenza dell’impatto tra la piccola imbarcazione di legno di Garzarella e un motoscafo condotto da due turisti tedeschi che non si sono neppure fermati per prestare soccorso. Il natante con il cadavere del 37enne è stato infatti ritrovato verso le 5 di questa domenica mattina senza che nessuno avesse lanciato l’allarme, mentre il corpo della ragazza era scomparso. Solo le indagini dei carabinieri e della Guardia Costiera hanno permesso di ricostruire la dinamica del drammatico investimento e di rintracciare i presunti responsabili, che sono indagati per omicidio colposo e omissione di soccorso.

Le ricerche sono state condotte dai vigili del fuoco di Salò con il nucleo sommozzatori arrivati da Milano, supportati da un elicottero. Il recupero dei poveri resti di Greta Nedrotti è stato affidato ai volontari del Garda attraverso un rov, un robot subacqueo telecomandato con telecamera e braccio manipolatore.