Poesia, torna ‘Il Sirmionelugana’, concorso letterario in versi

(red.) L’associazione Culturale CircumnavigArte, con il patrocinio e sponsorizzazione tecnica di SwanBook, promuove e organizza Il Sirmionelugana 2022, XI° edizione del premio nazionale e internazionale di poesia. Scarica qui il bando per il concorso e la scheda d’iscrizione.

Iniziativa letteraria riservata a mini-silloge poetiche in lingua italiana: ogni autore dovrà presentare 8 componimenti in versi, sono ammesse in concorso poesie edite ed inedite.

La scadenza per le iscrizioni è il 10 gennaio 2022. Per i primi 5 classificati è prevista la pubblicazione di una silloge personale- Tutte le opere degli autori classificati dal 1° al 20° posto saranno inserite in una raccolta antologica.