Estate nei musei del Garda, orari di apertura estesi a Sirmione e Desenzano

(red.) Grazie al piano di valorizzazione 2021, approvato nei giorni scorsi dalla Direzione regionale Musei Lombardia e finanziato dal Ministero della Cultura, già a partire dal mese di giugno e per tutta l’estate le Grotte di Catullo, il Castello Scaligero di Sirmione e la Villa Romana di Desenzano del Garda estenderanno i propri orari di apertura.

Per garantire maggiori possibilità di visita nei mesi estivi tutti i siti gardesani saranno visitabili sette giorni su sette e, in alcune date, anche in orario serale grazie ad aperture straordinarie. In particolare, i due musei di Sirmione, Castello Scaligero e Grotte di Catullo, saranno aperti anche il lunedì, il primo la mattina, il secondo il pomeriggio.

Ecco in dettaglio le estensioni dell’orario di apertura previste per i tre musei:

 Castello scaligero di Sirmione dal 21 giugno fino al 30 agosto:

Aperto tutti i lunedì mattina dalle 9.00 alle 13.00 (turni di visita 9.15-

10.00-10.45-11.30-12.15).

Invariati gli orari per il resto della settimana:

Martedì: 9.00 – 19.15

Mercoledì: 9.00 – 19.15

Giovedì: 9.00 – 19.15

Venerdì: 9.00 – 19.15

Sabato: 9.00 – 19.15

Domenica: 9.00 – 13.45.

 Grotte di Catullo a Sirmione dal 21 giugno fino al 30 agosto:

Aperte tutti i lunedì pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00

Martedì: 8.30 – 19.30

Mercoledì: 8.30 – 19.30

Giovedì: 8.30 – 19.30

Venerdì: 8.30 – 19.30

Sabato: 8.30 – 19.30

La domenica, tra il 27 giugno e il 25 luglio, all’apertura pomeridiana già in vigore dalle 14.00 alle 19.30 si aggiunge l’apertura straordinaria della domenica mattina dalle 10.00 alle 14.00.

 Villa Romana di Desenzano del Garda dal 21 giugno al 30 agosto

Aperta tutti i lunedì mattina dalle 9.00 alle 13.00.

Martedì: 8.30 – 19.30

Mercoledì: 8.30 – 19.30

Giovedì: 8.30 – 19.30

Venerdì: 8.30 – 19.30

Sabato: 8.30 – 19.30

Domenica: 14.10 – 19.30

Il piano di valorizzazione prevede inoltre un folto calendario di iniziative, appuntamenti e aperture straordinarie, diurne e serali, che va dai mesi estivi fino alla fine dell’anno per tutti i musei della Direzione regionale: di queste daremo comunicazione puntuale sia sui canali social che attraverso il nostro sito.