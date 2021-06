Domenica sera a Desenzano va in scena la corsa di Alfonsina Strada

Domenica 20 giugno alle ore 21,15 a Desenzano del Garda, presso il Teatro al Castello, via Castello, va in scena Alfonsina Strada, una corsa per l’emancipazione di e con Federica Molteni, regia di Michele Eynard, musiche originali di Pierangelo Frugnoli.

Alfonsina è figlia di contadini e di un tempo che non ha scelto: i primi del ‘900. Un tempo in cui il ciclismo è per impavidi eroi, inevitabilmente maschi. Alfonsina è una bambina di dieci anni quando si innamora della bicicletta. È una ragazzina quando si allena di nascosto con la bici del padre. È una donna quando diventa una campionessa. Ma soprattutto, Alfonsina è uno scandalo. Perché vive nell’Italia di cento anni fa. In questa Italia Alfonsina si inventa e si costruisce il proprio destino, scardinando preconcetti e convenzioni e partecipando – unica donna nella storia – al Giro d’Italia. Biglietto intero 5 euro, ridotto 3 euro. Prenotazione obbligatoria, online a questo link oppure telefonando ai numeri 030 291592 – 339 2968449.