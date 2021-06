Delitto Francesca Fantoni, chiesto l’ergastolo per Andrea Pavarini

(red.) Ergastolo con isolamento diurno. E’ quanto ha chiesto ieri, mercoledì 16 giugno, in tribunale a Brescia il pubblico ministero Marzia Aliatis nei confronti del 32enne Andrea Pavarini, imputato per l’omicidio di Francesca Fantoni avvenuto il 25 gennaio del 2020 a Bedizzole. La donna, lo ricordiamo e come è stato ricostruito, sarebbe stata strangolata dall’uomo probabilmente dopo essersi opposta a un tentativo di rapporto sessuale. E il corpo era stato abbandonato in un luogo nascosto del parco dei Bersaglieri.

In seguito al delitto il giovane aveva ammesso, ma in occasione della precedente udienza rispetto a quella di ieri l’uomo ha cercato di ritrattare. Proprio ieri in aula davanti al presidente della Corte Roberto Spanò è stato ricostruito l’omicidio, verificando anche come Pavarini fosse capace di intendere e volere. E si è anche accertato che più volte lo stesso 32enne aveva messo in campo altri episodi di tipo sessuale, ma mai arrivando alla violenza. Il processo è stato aggiornato a lunedì 21 giugno quando, dopo le ultime battute, si riunirà la camera di consiglio per la sentenza.