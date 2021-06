Basso Garda, riunione del Comitato di sicurezza verso l’estate

(red.) Quanto accaduto nei giorni e settimane precedenti a giovedì 17 giugno tra Desenzano, Salò e Bedizzole, con protagonisti in negativo i più giovani tra risse e veri e propri blitz nelle località che stanno ripartendo dal punto di vista turistico resta ancora nella memoria. Per questo motivo, per garantire un’estate serena, ieri, mercoledì 16, in municipio a Desenzano si è svolta una riunione del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza convocata dal prefetto Attilio Visconti e con la presenza di tutte le forze dell’ordine.

C’era anche il questore Giovanni Signer oltre ai comandanti dei carabinieri, Polizia locale, Guardia di Finanza, vigili del fuoco e la Guardia Costiera. Dal tavolo, intorno al quale si sono seduti i sindaci del basso Garda, sono emerse una serie di attività di sicurezza da portare avanti. In particolare, la necessità di maggiore personale, ma anche più controlli e più strumenti da utilizzare. Quindi, debellare le risse tra giovanissimi, ma anche evitare il consumo di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcol. Infine, anche la sicurezza del lago attraverso un’ordinanza generale proposta dalla Guardia costiera.