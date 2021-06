Codacons su Lido Feltrinelli a Desenzano: “Salviamo questa spiaggia”

(red.) Il 2022 potrebbe essere l’ultimo anno in cui sarà possibile usufruire della spiaggia Feltrinelli di Desenzano. A partire dal prossimo ottobre infatti dovrebbero iniziare i lavori di restauro e ammodernamento del lungolago con l’allargamento della vicina spiaggia del Desenzanino e la soppressione del lido Feltrinelli.

La spiaggia, molto apprezzata, aveva catalizzato l’attenzione dei residenti e dei turisti, tanto che, alla notizia, sono state indette ben 3 raccolte firme con 4500 adesioni per il suo salvataggio. Il Codacons, alla luce di ciò, chiede la revisione del progetto perchè possa essere salvato il caratteristico lido e, in caso di distruzione dello stesso, farà esposto in Procura per il danno al paesaggio e alle collettività.