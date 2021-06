Venerdì al Vittoriale va in scena “Già, infatti, è così” di Andrea Vitali

(red.) Nel parco del Vittoriale degli italiani a Gardone Riviera – nell’ambito della IV edizione del Festival dei laghi lombardi – nell’atmosfera suggestiva del Laghetto delle Danze, venerdì 18 giugno alle ore 21 va in scena “Già, infatti, è così” di Andrea Vitali con la partecipazione dei musicisti Max Peroni (chitarra e voce) e Fazio Armellini (fisarmonica, percussioni) e la regia di Francesco Pellicini.

Lo spettacolo di teatro canzone letteratura, trae spunto da un intenso testo inedito scritto dello stesso Andrea Vitali, autore di libri oggi tra i più apprezzati in Italia e non certamente nuovo alle trasposizioni teatrali delle sue opere letterarie.

Protagonista del racconto, scandito dalla presenza di 2 attori interpreti (Francesco Pellicini e Andrea Vitali) e due musicisti (Massimiliano Peroni cantautore e chitarra classica, Fazio Armellini fisarmonica), è il maestro “Gaspare Bomboletti”, stimato professore di paese che la sera della vigilia di Natale (la vigilia di Natale è soltanto il pretesto che dà il via al racconto) – alzatosi improvvisamente nel cuore della notte avvolto da un nostalgico senso di vuoto – ripercorre la sua fragile esistenza contrapponendola, attraverso il sogno di una visione di affetti reali, all’inesorabile trascorrere del tempo, qui inteso come metafora del limite umano.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a segreteriaprogettispeciali@vittoriale.it. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.