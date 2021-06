Sette influencer sul lago di Garda per il Lugana doc

(red.) Prende il via mercoledì il primo Lugana influencer Tour, un’iniziativa del Consorzio di tutela per valorizzare il vino bianco più celebre del Garda e il suo territorio. Se l’area del basso Garda è ineguagliabile per densità di proposte artistiche, storiche, di intrattenimento e culinarie, il Lugana Doc è, già di per sé, un’eccellenza.

Il 2021 lo ha consacrato primo fra i vini bianchi nazionali nella Grande Distribuzione Organizzata (dati primo quadrimestre), oltre ad essere, in termini percentuali, quello che negli ultimi due anni ha fatto registrare l’incremento più importante in questo canale: +135% (confronto fra i primi 4 mesi 2019 e 2021).

Questo sarà il focus dell’ #experiencelugana tour, 4 giorni di degustazioni e scoperte, culinarie e non, che vedono per protagonisti 7 importanti travel e food influencer italiani. Questi viaggiatori e gourmet, seguiti da decine di migliaia di follower, si faranno interpreti del meglio dell’enogastronomia e delle proposte culturali, sportive e leisure del basso Garda, raccontandole sui loro profili, Instagram in particolare.

Il tour toccherà tutti i 5 comuni della Denominazione, Desenzano del Garda, Pozzolengo, Peschiera del Garda, Sirmione e Lonato del Garda, con approfondimenti e visite dedicati alla Torre di San Martino di Desenzano del Garda, alle Grotte di Catullo di Sirmione e alla Rocca di Lonato del Garda.

Durante le visite alle numerose cantine che offrono, oltre alla produzione vitivinicola, anche ospitalità alberghiera (spesso luxury), proposte benessere (yoga, SPA e tanto altro) ed esperienze (dai corsi di cucina alla passeggiata a cavallo fra i vigneti), gli influencer avranno la possibilità di scoprire tutte le 5 tipologie del Lugana, da quello più noto, il Lugana Doc “giovane”, d’annata, alla versione Spumante, fino al Riserva, al Superiore e al Vendemmia Tardiva, magari meno note al grande pubblico, che sapranno sorprenderli e mostrare le enormi potenzialità del vitigno autoctono Turbiana.

Ecco i sette influencer selezionati:

CLAUDIO SACCO https://www.instagram.com/viaggiatoregourmet

MARIKA MARANGELLA https://www.instagram.com/marikamarangella/

ANNA PERNICE https://www.instagram.com/anna_pernice/

DAVID PINTO https://www.instagram.com/davidpinto_/

MARKO MORCIANO https://www.instagram.com/markomorciano/

SABRINA MUSCO https://www.instagram.com/sabrinamusco/

ROCCO BUFFONE https://www.instagram.com/roccobuffon/