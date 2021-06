Sirmione, da sabato tre giorni di Festa dello Sport

(red.) Giunge alla sua sesta edizione la Festa dello Sport organizzata dal Comune di Sirmione in collaborazione con le associazioni sportive del territorio. Le varie iniziative in programma si svolgeranno sabato 12, domenica 13 e martedi 15 giugno presso il Centro sportivo comunale di via Leonardo Da Vinci, nel rispetto delle procedure e dei protocolli Covid.

Saranno giornate all’insegna dello svago e del divertimento con tornei, gare e dimostrazioni di varie discipline e che consentiranno ai ragazzi di fare aggregazione e socializzare tra loro.

L’attenzione del Comune di Sirmione è costante per favorire la pratica dello sport soprattutto da parte dei bambini e dei ragazzi, non solo incrementando e rinnovando le molte strutture già esistenti ma anche, ad esempio, con il “buono sport” di 50 euro che viene erogato ogni anno ai genitori degli oltre 800 ragazzi di Sirmione di età compresa tra i 6 e i 16 anni.

Nella serata di domenica 13 giugno i ragazzi potranno poi trascorrere alcuni momenti con volti noti dello sport, tra cui il cestista Giorgio Zambellis, Luigi Maifredi ex calciatore ed oggi allenatore, l’indimenticata punta del Brescia Tullio Gritti, oggi aiuto allenatore dell’Atalanta, Edoardo Piovani, già team manager Brescia calcio, Clara Gorno presidente del Brescia calcio femminile e Marco Zambelli ex calciatore e capitano del Brescia.

Oltre al buon cibo e alla possibilità di cenare in location, le serate saranno allietate con varie esibizioni e intrattenimenti: il sabato con musica e danza Flamenca, la domenica con esibizioni di danza aerea e delle ragazze dell’Accademia Showbiz, a seguire lo show di Piergiorgio Cinelli.

Martedì sera si inizia con il nuoto sincronizzato, a seguire l’esibizione delle ragazze di Sirmione Dance, per concludere con le premiazioni dei vincitori dei diversi tornei. Allieterà la serata il Dj Patric.

Ecco l’elenco delle associazioni presenti alla Festa dello Sport 2021:

– Unione Sportiva Rovizza per il calcio, il volley, la danza

– Wushin Sirmione per le arti marziali

– Sirmione Pro Loco Asd per le bisse e il ciclismo

– Syrmia Asd per il basket

– Polisportiva Sirmione Tennis club Brema

– Vespa club Sirmione

– Dream Dog Agility Sirmione

– Showbiz Musical Academy.