Sirmione pronto ad accogliere i turisti: apre l’infopoint di viale Marconi

(red.) Da oggi visitare Sirmione e ricevere informazioni utili per il proprio soggiorno, per le escursioni in programma o anche semplicemente per conoscere orari e tratte dei mezzi di trasporto disponibili durante un tour o una vacanza, sarà ancora più semplice, grazie al rinnovato Info Point di viale Marconi 2, a poche decine di metri dal porto e dal castello.

Dalle 9:00 alle 19:00 sarà possibile accedere alla rinnovata struttura per chiedere informazioni relativamente alle più comuni tematiche legate alla visita e ai soggiorni nella penisola di Sirmione e sul lago di Garda, come gli orari dei battelli, dei bus o dei treni, informazioni sulle piste ciclabili, i migliori percorsi di trekking, gli orari di apertura dei musei, gli itinerari e le passeggiate percorribili, il calendario degli eventi e delle manifestazioni e le modalità di accesso.