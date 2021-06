Sirmione, fermato con droga dopo la mini-fuga al posto di blocco: arrestato

(red.) Nelle ore precedenti a martedì 8 giugno le Fiamme Gialle della Guardia di Finanza di Desenzano del Garda e del comando provinciale hanno arrestato un 40enne a Sirmione, sulla sponda bresciana del lago di Garda, nell’ambito di un’operazione che ha portato a scoprire delle sostanze stupefacenti. Si parla di 167 dosi di cocaina, un panetto di hashish e alcune dosi di marijuana che il 40enne era pronto a vendere nell’hinterland di Brescia e del Garda.

L’uomo era alla guida della propria auto e a un certo punto, notando un posto di blocco delle Fiamme Gialle al casello dell’autostrada a Sirmione, ha compiuto una manovra azzardata. A quel punto per l’uomo è scattato un inseguimento, fino al blocco del veicolo alla guida del quale il conducente sembrava agitato. Durante la perquisizione, è stata trovata una borsa con all’interno più di 2.600 euro in contanti, 47 dosi di cocaina e 40 grammi tra hashish e marijuana.

Il controllo si è esteso anche all’abitazione dell’uomo dove c’erano altre 120 dosi di cocaina e altri 1.500 euro in contanti, insieme a diversi bilancini di precisione, due coltelli e materiali per tagliare la droga. L’uomo è stato arrestato e si è visto sequestrare le sostanze e il denaro. Nell’udienza per direttissima in tribunale a Brescia il giudice delle indagini preliminari ha convalidato l’arresto, disponendo per il 40enne i domiciliari in attesa del processo.