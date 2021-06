Circolo Vela Gargnano, week end ricco di soddisfazioni

(red.) Week end ricco di grandi soddisfazioni per il Circolo Vela Gargnano che, nel week, end ha raccolto significativi risultati agonistici. Il primo, il più significativo dal punto di vista dell’immagine, è la vittoria dei due giovanissimi Annalisa Vicentini e Thomas Rodriguez nella regata di contorno del Sail Gp di Taranto dove i ragazzi gargnanesi hanno navigato vicinissimi ai grandi Cat Ex Coppa America nel mar Grande con le Frecce Tricolori a sfilare sulle loro teste. A Riva del Garda, nel Campionato Italiano Protagonist, il Circolo Vela Gargnano ha portato a casa il titolo assoluto con i fratelli Marco e Paolo Cavallini, a bordo di “Gattone”, il secondo posto assoluto e primo dei timonieri armatori con Claudio Bazzoli alla barra del suo “Spirito Libero”.

Ora arriva dal 10 al 13 giugno il Campionato Italiano Open (con la presenza di equipaggi svizzeri) del monotipo Dolphin 81. L’imbarcazione firmata da Ettore Santarelli che ha avuto come primo costruttore la Maxi Dolphin di Erbusco (Franciacorta-lago di Iseo), cantiere che oggi sforna tutta una serie di Maxi vele della serie MD, che fanno seguito alle prime imbarcazioni, le famose “Carmen di Bellavista” e il 36 metri “Viriella”. La sfida scudetto del Campionato Dolphin 2021 si presenta con “Baraimbo-Terra Serena” detentore del titolo. Lo scafo è condotto da Giò Pizzatti, ingegnere capo, nella quotidianità, proprio della Maxi Dolphin, al fianco del Ceo Luca Botter. Lo scudetto 2020 di Pizzatti è stato conquistato nelle acque di Desenzano per l’organizzazione della Fraglia Vela Desenzano. Il primo Dolphin è stato varato nel 1993 a Pilzone, sul Sebino. Era “Elio e le storie tese” in onore di Elio Sina e del gruppo musicale milanese. Sina è uno dei padri della vela del piccolo lago d’Iseo che si trova a metà strada tra Brescia e Bergamo. Da allora sono state costruiti oltre 130 scafi, compresa la versione Match-Race, che al largo di Gargnano e Limone, in occasione delle varie Centomiglia Cup, ha avuto a bordo i grandi nomi della Coppa America come James Spithill (primo in due edizioni), Ed Baird. Dean Barker, Jochen Schumann, Francesco De Angelis. Il Campionato Dolphin si correrà nelle giornate del 10 (giornata di arrivi e stazze),e l’11-13 giugno. Il campo di gara sarà con le boe Robot posizionate tra le località di Bogliaco e Gargnano, organizzazione del Circolo Vela Gargnano e Classe Italiana Dolphin, il tutto sotto l’egida ed i regolamenti di regata della Federazione Italiana Vela, partner Maxi Dolphin e #Visit Brescia. I titoli in palio saranno 3, quello assoluto Open, quello nazionale e quello per i timonieri-armatori. La stagione del CVGargnano proseguirà con la scuola di vela per i giovani che si aprirà proprio a metà giugno, mentre a metà luglio arriveranno i 350 laseristi Over 35 del Vecchio Continente con le derive Ilca (il nuovo nome del singolo olimpico del Laser) per l’Europeo Laser Master 2021.