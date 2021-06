Soiano, in manette due spacciatori con nove chili di hashish

(red.) I carabinieri della Stazione di Manerba del Garda hanno arrestato due giovani che erano stati notati con un comportamento sospetto a Soiano del Lago: i due stavano discutendo tra loro in un parcheggio della zona industriale, a fianco delle loro automobili.

La perquisizione dei veicoli ha consentito ai militari di recuperare e sequestrare a uno dei giovani 800 grammi di hashish divisi in tre pacchetti e all’altro quasi otto chili di hashish (per la precisione 7.933 grammi) divisi in 30 confezioni. In tutto poco meno di nove chili. I due sono stati portati in carcere.