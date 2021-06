Aggressione e pestaggio a Peschiera, denunciati in sei

(red.) Domenica 23 maggio 2021 in Piazza d’Armi a Peschiera un gruppo di ragazzi ha pestato brutalmente tre coetanei, provocando loro gravi lesioni (prognosi di tre, 25 e 45 giorni salvo complicazioni). Gravissime soprattutto per una delle vittime, un giovane residente a Desenzano, che rischia danni permanenti a un occhio ed è stato costretto a subire interventi per la ricostruzione dello zigomo e dell’orbita.

I presunti colpevoli dell’aggressione sono stati individuati dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Peschiera: sono sei giovani, due dei quali minorenni, tutti residenti nella cittadina del Basso Garda, che si trova in provincia di Verona.

Si tratta di un 24enne, due 20enni, un 19enne e di due minorenni di 16 e 17 anni. I sei sono stati denunciati e dei primi quattro si sta occupando la Procura di Verona, dei due più giovani quella dei minori di Venezia.

I militari, intervenuti dopo l’allarme lanciato dai presenti al gravissimo episodio, hanno raccolto le testimonianze e hanno ricostruito la vicenda anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Le motivazioni sono ancora da appurare, bisognerà capire se si è trattato di una lite nata dopo una discussione tra i ragazzi, oppure se è stata una brutale aggressione gratuita e senza cause apparenti.