Gargnano, rapina e tentata rapina: tre giovani in manette

(red.) Stamattina, alle prime luci dell’alba, a Gargnano, i Carabinieri della Compagnia di Salò hanno tratto in arresto 3 giovani (1 maggiorenne e 2 minorenni), residenti nella zona, ritenuti responsabili di 1 rapina (di una catenina d’argento) e una tentata rapina, consumate in due diverse circostanze nel corso della notte ai danni di 2 turisti stranieri. L’intervento tempestivo dei militari consentiva anche di recuperare il citato monile che veniva restituito al legittimo proprietario . Gli arrestati sono stati rispettimente il maggiorenne tradotto in carcere, i minorenni collocati in una comunità.