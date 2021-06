Desenzano, scoppia maxi rissa tra 200 giovanissimi alla Maratona

(red.) Sarà anche il fatto che oltre un anno di pandemia, con le costrizioni del dover restare a casa, possa aver provocato danni psicologici al comportamento dei giovanissimi. Ma quanto sta accadendo nel bresciano, tra risse e aggressioni – di cui l’ultimo episodio anche in città, in corso Magenta – è decisamente sopra le righe. Un’altra segnalazione, di cui dà notizia Bresciaoggi, arriva da Desenzano del Garda, in questo momento una delle perle che si ritorna a vivere grazie al turismo.

Sabato pomeriggio 29 maggio circa 200 ragazzi, tutti minorenni, si sono ritrovati alla Maratona e molti di loro provenivano dai viaggi in treno da Brescia. A un certo punto si è scatenata una maxi rissa tra urla, insulti e mani levate e gli agenti della Polizia locale non hanno potuto fare altro che tentare di arginare quella mega aggressione.

E qui succede spesso che i più giovani raggiungano Desenzano carichi di alcolici per poi concedersi delle ore di delirio. Era accaduto anche sette giorni prima quando decine di altri giovani avevano insultato gli stessi operatori che li avevano rimproverati. Ma già in passato, anche negli anni precedenti, quella zona della Maratona è sempre al centro delle scorribande.