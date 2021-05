San Felice del Benaco, 60 mila euro per il piano di rilancio turistico

(red.) Il comune di San Felice grazie a diverse attività messe in atto, ha ottenuto un avanzo di bilancio vincolato pari a circa 60.000,00 dalla tassa di soggiorno , che saranno completamente utilizzati per l’area turismo.

In osservanza agli impegni presi in campagna elettorale con la cittadinanza, l’Amministrazione vuole quindi investire le risorse in condivisione con gli operatori turistici, che sono stati invitati a presentare uno o più progetti strutturali diventando così parte attiva nell’elaborazione della strategia degli investimenti.

“Dopo i mesi difficili che abbiamo affrontato per l’emergenza sanitaria che ci ha colpiti”, ha commentato Isabelle Riz, Consigliera al Turismo, “si inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel. Siamo tutti logorati dalla prova che abbiamo e stiamo ancora affrontando, ma è questo il momento per ritrovarsi untiti e decisi e iniziare a strutturare una nuova ripartenza, con basi solide e condivise con le realtà turistiche sanfeliciane. Questo il punto di partenza con cui vogliamo intraprendere il nostro percorso dedicato alla rivalutazione turistica e territoriale, con le sue straordinarie peculiarità, che vanno difese e valorizzate”.