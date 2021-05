Salò, nuova rissa tra giovanissimi. Il “ring” stavolta è una chiesa

(red.) L’altro pomeriggio, sabato 29 maggio, Salò, sulla sponda bresciana del lago di Garda, è stato teatro di un nuovo episodio di rissa tra giovanissimi dopo quello che gli stessi ragazzi avevano innescato la sera di due giorni prima, giovedì 27, sotto la loggia della Magnifica Patria. Stavolta il luogo dell’aggressione è stato addirittura una chiesa, tanto che all’ingresso della piccola pieve di San Giovanni Decollato di piazza Zanelli, in centro storico, sono emerse delle tracce di sangue. E anche in questo caso i cittadini e i turisti si sono trovati di fronte a scene surreali, tra calci e pugni.

Ed è da verificare se anche questa volta, come era successo giovedì sera, a spingerli a mettersi le mani addosso abbia influito anche l’alcol. La località bresciana è preoccupata, visto che questi episodi rischiano di minare l’immagine turistica del paese. A questo proposito il sindaco Giampiero Cipani aveva già annunciato un potenziamento dei controlli nelle ore serali e notturne, con una pattuglia della Polizia locale attiva fino a mezzanotte e una convenzione con l’Associazione dei Carabinieri in congedo per i controlli durante la notte.

E alla fine dell’estate sono in programma anche i lavori all’illuminazione pubblica che prevedono anche l’installazione di telecamere di videosorveglianza. Quel che è certo è che non c’è traccia dei componenti della maxi rissa, visto che come era successo giovedì sera, anche questa volta, dopo la rissa e gli attacchi, tutti si sono dileguati all’arrivo delle forze dell’ordine.