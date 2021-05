Lonato, moto contro auto in uscita da un parcheggio: centauro ferito

(red.) Nella tarda mattina di ieri, domenica 30 maggio, un uomo di 61 anni è rimasto vittima di un drammatico incidente stradale in sella alla sua moto e finita contro un’auto in via Barcuzzi a Lonato del Garda, nel bresciano. E’ successo intorno alle 11,45 nel momento in cui sembra che la vettura condotta da una 43enne stesse uscendo da un parcheggio per immettersi sulla strada principale. E’ probabile che durante questa manovra la conducente non abbia visto il centauro di Desenzano che stava arrivando sulla due ruote. L’impatto è stato inevitabile e il motociclista ne ha fatto le spese, rimbalzando sul marciapiede.

L’auto si è subito fermata per prestare la prima assistenza, allertando anche i soccorsi al 112. Sul posto sono giunte due ambulanze, di cui una della Croce Rossa di Calvisano, per trasportare il centauro in codice rosso all’ospedale Santa Croce di Desenzano. I medici si sono riservati la prognosi, ma le condizioni del 61enne non sarebbero tali da destare pericolo di vita. La conducente, invece, è rimasta illesa. Il traffico è andato a singhiozzo per circa un’ora e mezza e gestito dagli agenti della Polizia locale che hanno anche ricostruito la dinamica dell’incidente.