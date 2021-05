Sirmione, aggrediscono connazionale in casa. Denunciati sei indiani

(red.) Nei giorni precedenti a venerdì 28 maggio i carabinieri bresciani della stazione di Sirmione sono riusciti a identificare e denunciare almeno metà della dozzina di giovani indiani, dai 25 ai 30 anni e tutti regolari, che alla fine di ottobre avevano aggredito, nella sua abitazione, un connazionale. Era accaduto nella frazione di Colombare dove il gruppo, armato di bastoni e catene di ferro, aveva raggiunto la casa del cuoco 30enne forse per motivi di droga o per un debito non saldato. Il cuoco era stato immobilizzato e aggredito, ma in seguito era riuscito a fuggire dalla propria abitazione e a trovare soccorso.

Sul posto era giunta un’ambulanza e i carabinieri, disponendo il trasferimento del ferito in ospedale. Il 30enne ha denunciato l’episodio alle forze dell’ordine muovendo anche la procura di Brescia e, a mesi di distanza e grazie anche alle telecamere di sorveglianza, si è riusciti a identificare parte di quel gruppo. In seguito a quell’episodio il cuoco aveva deciso di tornare in India per non incorrere in altre problemi con quei connazionali, ma in seguito è ritornato in Italia. E lo stesso avevano fatto i sei che ora sono indagati per lesioni, rapina e violazione di domicilio.