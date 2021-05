Moniga, urta in auto un ciclista e non si ferma: arrestata 60enne

(red.) Nella giornata di ieri, giovedì 27 maggio, una donna di 60 anni di Desenzano del Garda è stata sottoposta all’udienza per direttissima in tribunale a Brescia dopo che il giorno precedente era stata arrestata per aver investito in auto un ciclista e non essersi fermata per soccorrerlo. Teatro dell’incidente era stata via Pergola a Moniga del Garda dove la donna di Desenzano, alla guida di una Matiz, in fase di sorpasso aveva stretto troppo la corsia al 49enne di Calvagese della Riviera in sella alla due ruote e facendolo cadere a terra.

In quel momento la donna si era fermata un attimo, ma poi era subito ripartita verso casa. I testimoni hanno raccolto il numero della targa, mentre lo sfortunato ciclista era stato trasportato in ospedale per medicare le ferite lievi riportate. Nel frattempo il caso era stato preso in carico dalla Polizia locale della Valtenesi che ha allertato i carabinieri per inviare all’abitazione della “pirata” una pattuglia. La donna è stata sentita e si era vista mettere le manette per omissione di soccorso e fuga dopo l’incidente. Posta ai domiciliari, ieri il giudice l’ha rimessa in libertà in attesa del processo. Era tra l’altro recidiva per essersi già comportata così in un incidente nel 2018.