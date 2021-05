Sirmione, il 7 giugno il consiglio comunale dei ragazzi voterà il proprio sindaco

(red.) Sirmione ha eletto il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, formato da 13 intraprendenti giovani cittadini. A votare sono stati 233 alunni appartenenti alle classi quinte della scuola primaria e alle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado, dopo 20 giorni di fermento nei corridoi scolastici per la raccolta delle candidature: a loro il compito di eleggere i 13 consiglieri tra i 30 candidati in lista, 10 appartenenti alla scuola primaria e 20 appartenenti alla scuola secondaria di primo grado.

Le votazioni si sono svolte in clima disteso ed emozionante, in parte in presenza, in parte da remoto (per coloro che si trovavano in didattica a distanza). Il consiglio sarà composto da otto femmine e cinque maschi: Francesca, Emma, Andrea, Cristian, Thomas, Sibilla, Sofia, Matilde, Noha, Arianna, Melissa, Matilde e Antonio. Appuntamento al 7 giugno per l’elezione del sindaco dei ragazzi e delle ragazze che si terrà in seduta pubblica a Palazzo dei Congressi.