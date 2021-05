Aldi apre a Moniga l’ottavo punto vendita nel Bresciano

(red.) Aldi, parte del Gruppo Aldi Süd, realtà multinazionale di riferimento della grande distribuzione organizzata, apre giovedì 27 maggio 2021 il suo primo negozio a Moniga del Garda (Bs), in via Pergola 91. Con questa nuova apertura, Aldi espande la propria presenza in Lombardia con 34 negozi di cui 8 nella provincia di Brescia. L’azienda conferma il piano di espansione del discount con un presidio costante nelle sei regioni del Nord Italia dove è presente con 114 store, portando impulso all’economia locale e all’occupazione: il punto vendita di Moniga del Garda ha creato 13 nuove opportunità lavorative, per un totale di 648 collaboratori tra i negozi della regione e il polo logistico di Landriano (Pv).

Con la garanzia del “Prezzo Aldi”, il discount è l’alleato perfetto che permette di riempire il carrello di valore per una spesa ricca di convenienza. “Prezzi bassi tutti i giorni” è l’impegno di Aldi verso le famiglie italiane, grazie al suo assortimento compatto e completo con la garanzia del Made in Italy. Circa l’80% dei prodotti alimentari in vendita nasce dalla collaborazione con realtà agricole italiane di eccellenza: una valorizzazione che si ritrova nelle 130 referenze tra frutta e verdura e nelle oltre 30 marche esclusive, garanzia di prezzi convenienti senza alcuna rinuncia a bontà e gusto.

Il punto vendita di Moniga del Garda è anche un “negozio green”: in linea con le politiche di sostenibilità dell’azienda, è dotato di impianto fotovoltaico dalla portata di 54,94 kWp ed è certificato con la classe energetica A2. Con una superficie di vendita di circa 1.000 m2 e 89 parcheggi gratuiti a disposizione dei clienti, il nuovo store ALDI ha contribuito alla riqualificazione dell’area, con la creazione di una rotatoria per ottimizzare il traffico stradale e di un’area verde a uso pubblico di oltre 1.500 m2 in cui sono stati piantumati 34 alberi, tra cui platani, pioppi, ontani e carpini.

Il negozio sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 22,00 e la domenica dalle 8,30 alle 21,00. In aggiunta alle promozioni settimanali previste regolarmente, Aldi festeggia la nuova apertura con importanti offerte in sottocosto per invitare i clienti ad assaporare i suoi prodotti e lasciarsi conquistare dalla sua offerta discount, conveniente ma ricca di qualità e freschezza.

Il piano costante di aperture Aldi festeggia altre due inaugurazioni: insieme al negozio di Moniga del Garda, Aldidebutta anche ad Arco (Tn) e Saronno (Va), confermando l’impegno a investire in Italia e a dare slancio all’economia nazionale.

Dal 2018 Aldi è presente in Italia con una sede operativa a Verona, due centri di distribuzione – a Oppeano (Vr) e Landriano (Pv) – e una rete in espansione di punti vendita sul territorio nazionale. Fa parte del Gruppo Aldi Süd, presente con oltre 6.500 punti vendita in 11 Paesi e 4 continenti. Grazie ai suoi circa 155.000 collaboratori in tutto il mondo, l’azienda off­re ogni giorno un’accurata scelta di prodotti selezionati che uniscono qualità e convenienza e si impegna per garantire una produzione sostenibile e rispettosa dell’ambiente.